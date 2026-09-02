Рязанца обвинили в смерти человека по неосторожности, дело передали в суд

В Рязанский райсуд Рязанской области поступили материалы уголовного дела в отношении 29-летнего Б., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили на сайте суда. По версии следствия, Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, нарушил ПДД, что привело к смерти человека по неосторожности. Кроме того, после ДТП он покинул место происшествия. В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Рязанский райсуд Рязанской области поступили материалы уголовного дела в отношении 29-летнего Б., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили на сайте суда.

По версии следствия, Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, нарушил ПДД, что привело к смерти человека по неосторожности.

Кроме того, после ДТП он покинул место происшествия. В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.