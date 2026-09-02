Рязань оказалась в числе городов с наибольшим падением цен на новостройки

В августе цены на новые квартиры в городе снизились на 1,2%, и теперь стоимость квадратного метра составляет 135 тысяч 927 рублей. Стоимость средней квартиры в Рязани составила 6 миллионов 861 тысячу 486 рублей, что также соответствует небольшому падению на 0,9%. В целом, в августе наблюдался рост цен на новостройки в 51 из 70 исследованных городов, в то время как в 17 городах цены упали, а в двух остались неизменными. По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, август показал более умеренный рост цен по сравнению с июлем. Ожидается, что до конца года цены на недвижимость будут расти на 0,5-1% в месяц.

Рязань оказалась в числе городов с наибольшим падением цен на новостройки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Мира квартир».

В августе цены на новые квартиры в городе снизились на 1,2%, и теперь стоимость квадратного метра составляет 135 тысяч 927 рублей. Стоимость средней квартиры в Рязани составила 6 миллионов 861 тысячу 486 рублей, что также соответствует небольшому падению на 0,9%.

На фоне этого, в Сочи новостройки подорожали почти на 6%, достигнув 489,4 тысячи рублей за квадратный метр. В целом, в августе наблюдался рост цен на новостройки в 51 из 70 исследованных городов, в то время как в 17 городах цены упали, а в двух остались неизменными. Наибольшее падение цен было зафиксировано в Грозном (-3%), Астрахани (-2,1%) и Новокузнецке (-1,3%). В Москве новостройки подорожали на 1%, а в Санкт-Петербурге — на 2,9%. В среднем по крупным городам России цены на новостройки выросли на 1,1% до 166,5 тысячи рублей за квадратный метр.

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, август показал более умеренный рост цен по сравнению с июлем, но в годовом исчислении «квадрат» на первичном рынке подорожал на 10,6%. Ожидается, что до конца года цены на недвижимость будут расти на 0,5-1% в месяц.