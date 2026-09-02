Росстат: в России за неделю цены снизились на 0,01%

С 25 по 31 августа 2026 года потребительские цены в России снизились на 0,01%, следует из данных Росстата. Неделей ранее, с 18 по 24 августа, инфляция составляла 0,01%. За неделю сильнее всего подешевели плодоовощные продукты — в среднем на 1,7%. Капуста стала дешевле на 4,2%, картофель — на 4%, морковь — на 3,6%, свекла и лук — на 3,3%.

С 25 по 31 августа 2026 года потребительские цены в России снизились на 0,01%, следует из данных Росстата. Неделей ранее, с 18 по 24 августа, инфляция составляла 0,01%.

С начала августа цены в стране снизились на 0,08%, а с начала года выросли на 4,67%. В годовом выражении инфляция на 31 августа составила 6,21%.

За неделю сильнее всего подешевели плодоовощные продукты — в среднем на 1,7%. Капуста стала дешевле на 4,2%, картофель — на 4%, морковь — на 3,6%, свекла и лук — на 3,3%.

Снизились цены и на некоторые продукты повседневного спроса. Вареные колбасы, овощные консервы для детского питания и черный чай подешевели на 0,2%. Еще ряд продуктов, включая кефир и рис, стал дешевле на 0,1%.

При этом выросли цены на сахар — на 0,9%, гречку и куриные яйца — на 0,6%. Бензин подорожал на 0,9%, а дизельное топливо практически не изменилось в цене.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали шампуни — на 0,7% и смартфоны — на 0,5%. Электропылесосы подешевели на 0,6%, телевизоры — на 0,4%.