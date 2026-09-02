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Россиян предупредили о ложных сообщениях о «федеральной выплате школьникам»
Мошенники начали активно использовать тему выплат к школе для обмана граждан, обещая несуществующую «федеральную выплату каждому школьнику», которая не предусмотрена в 2026 году. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Лантратова предупредила, что если в мессенджерах или социальных сетях поступают предложения о такой выплате с просьбой перейти по ссылке и ввести данные карты, CVV-код или код из SMS, то не следует этого делать. Она подчеркнула, что в 2026 году единой федеральной выплаты всем школьникам нет, последняя разовая выплата была осуществлена в 2021 году. В настоящее время помощь предоставляется на уровне регионов, и ее размеры, условия и сроки могут значительно варьироваться.

Мошенники начали активно использовать тему выплат к школе для обмана граждан, обещая несуществующую «федеральную выплату каждому школьнику», которая не предусмотрена в 2026 году. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Лантратова предупредила, что если в мессенджерах или социальных сетях поступают предложения о такой выплате с просьбой перейти по ссылке и ввести данные карты, CVV-код или код из SMS, то не следует этого делать.

Она подчеркнула, что в 2026 году единой федеральной выплаты всем школьникам нет, последняя разовая выплата была осуществлена в 2021 году. В настоящее время помощь предоставляется на уровне регионов, и ее размеры, условия и сроки могут значительно варьироваться.

Омбудсмен также отметила, что информацию о мерах поддержки следует проверять только на официальных ресурсах.