Российские войска освободили Святогорск и Казачью Лопань

Подразделения группировки войск «Запад» освободили город Святогорск в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер Военно-морских сил Украины.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили город Святогорск в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, за сутки российские военные также поразили военный аэродром, распределительные и логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер Военно-морских сил Украины.

Минобороны заявило, что общие потери ВСУ за сутки составили около 1 330 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 464 беспилотника, 19 бронированных машин, 101 единица военной автомобильной техники, четыре управляемые авиабомбы и один безэкипажный катер.