Российские военные нанесли удары по логистическим центрам Украины

В Минобороны РФ сообщили, что в Киевской области был поражен логистический центр «Чайки», где хранились иностранные товары двойного назначения. В порту Одессы под удар попали предприятие опытного производства безэкипажных катеров и шесть резервуаров с горючим.