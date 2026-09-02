Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями
С 1 сентября российские маркетплейсы (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет») добавили оплату цифровыми рублями. Для этого нужно открыть цифровой кошелёк — это можно сделать в 12 крупнейших банках страны.
Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Об этом пишет РИА Новости.
С 1 сентября российские маркетплейсы (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет») добавили оплату цифровыми рублями.
Для этого нужно открыть цифровой кошелёк — это можно сделать в 12 крупнейших банках страны.