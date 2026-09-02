Роспотребнадзор предупредил россиян о новых штаммах гриппа

В предстоящий сезон в России могут распространиться новые геноварианты гриппа A (H3N2)* и A (H1N1)**, к которым у населения может не быть достаточного иммунитета. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам в рамках Восточного экономического форума. По ее словам, оба варианта могут прийти в Россию, поскольку они относятся к изменившимся геновариантам. Как утверждает Попова, россияне ранее с ними не встречались, поэтому достаточного иммунитета к ним может не быть. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в этом году планируется привить от гриппа до 60% населения России.

В предстоящий сезон в России могут распространиться новые геноварианты гриппа A (H3N2)* и A (H1N1)**, к которым у населения может не быть достаточного иммунитета. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам в рамках Восточного экономического форума.

По ее словам, оба варианта могут прийти в Россию, поскольку они относятся к изменившимся геновариантам. Как утверждает Попова, россияне ранее с ними не встречались, поэтому достаточного иммунитета к ним может не быть.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в этом году планируется привить от гриппа до 60% населения России.

*Свиной грипп (A (H1N1)) — разновидность вируса гриппа А. Получил такое название, потому что первые заболевшие заразились от свиней. На вторые-третьи сутки могут возникнуть пневмония, бронхит, воспаление мозговых или сердечных оболочек.

**Гонконгский грипп (A (H3N2)) — подтип вируса гриппа А, получил свое название из-за вспышки в Гонконге в 1968 году. Часто вызывает осложнения: пневмонию, бронхит, воспаление сердечной мышцы, а у детей — ложный круп.