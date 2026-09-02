Решетников заявил об улучшении оценок роста ВВП РФ

Рост ВВП России по итогам 2026 года составит около 0,6%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Это немного выше весеннего прогноза ведомства, который составлял 0,4%. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Решетникова, текущая оценка Минэкономразвития предполагает рост экономики на 0,6% по итогам года. Министр сообщил об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Рост ВВП России по итогам 2026 года составит около 0,6%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Это немного выше весеннего прогноза ведомства, который составлял 0,4%. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Решетникова, текущая оценка Минэкономразвития предполагает рост экономики на 0,6% по итогам года. Министр сообщил об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

При этом Минэкономразвития ожидает более сдержанную динамику инвестиций в ближайшие годы. По словам Решетникова, их рост может возобновиться примерно с 2028 года, тогда как ожидания на 2027 год пока остаются скромными.

Министр отметил, что инвестиционная пауза не препятствует дальнейшему увеличению потенциала российской экономики.

По его словам, у страны есть необходимые ресурсы для инвестиций, а при грамотном регулировании экономика может расти быстрее.