Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
20°
Птн, 04
22°
Сбт, 05
18°
ЦБ USD 87 0.25 03/09
ЦБ EUR 100.83 0.23 03/09
Нал. USD 87.52 / 87.19 03/09 15:27
Нал. EUR 102.00 / 102.24 03/09 15:27
Новости
Итоги года New
Публикации
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
2 часа назад
412
Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиальн...
Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLA...
Вчера 16:20
2 036
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 716
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 249
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Решетников заявил об улучшении оценок роста ВВП РФ
Рост ВВП России по итогам 2026 года составит около 0,6%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Это немного выше весеннего прогноза ведомства, который составлял 0,4%. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Решетникова, текущая оценка Минэкономразвития предполагает рост экономики на 0,6% по итогам года. Министр сообщил об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Рост ВВП России по итогам 2026 года составит около 0,6%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Это немного выше весеннего прогноза ведомства, который составлял 0,4%. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Решетникова, текущая оценка Минэкономразвития предполагает рост экономики на 0,6% по итогам года. Министр сообщил об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

При этом Минэкономразвития ожидает более сдержанную динамику инвестиций в ближайшие годы. По словам Решетникова, их рост может возобновиться примерно с 2028 года, тогда как ожидания на 2027 год пока остаются скромными.

Министр отметил, что инвестиционная пауза не препятствует дальнейшему увеличению потенциала российской экономики.

По его словам, у страны есть необходимые ресурсы для инвестиций, а при грамотном регулировании экономика может расти быстрее.