Песков: Россия и Китай проработают вопрос о постоянном безвизе

Россия и Китай проработают вопрос перевода безвизового режима между странами на постоянную основу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что стороны согласуют детали, отвечая на вопрос о поддержке председателем КНР Си Цзиньпином предложения президента России Владимира Путина. На встрече 31 августа в Бишкеке Путин заявил о готовности России к совместной работе по этому вопросу, если Пекин сочтет это целесообразным.

Россия и Китай проработают вопрос перевода безвизового режима между странами на постоянную основу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что стороны согласуют детали, отвечая на вопрос о поддержке председателем КНР Си Цзиньпином предложения президента России Владимира Путина.

На встрече 31 августа в Бишкеке Путин заявил о готовности России к совместной работе по этому вопросу, если Пекин сочтет это целесообразным.

С 1 декабря 2025 года граждане Китая могут приезжать в Россию без виз на срок до 30 дней, согласно указу российского лидера, который действует до 14 сентября 2026 года. Аналогичный безвизовый режим был введен Китаем для россиян, а затем обе стороны продлили его до конца 2027 года.

Фото: РИА Новости.