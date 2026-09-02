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Организаторы «Подбелки» поздравили группу «Балалайка 62» с победой на фестивале
Рязанский коллектив получил гран-при «Подбелки» по итогам голосования зрителей. Директор РЗН. инфо Антон Михайлов и продюсер мероприятия Дмитрий Гавердовский вручили участникам группы Татьяне Митькиной и Владимиру Кудинову главный приз. Коллектив сочетает народные мотивы с современными аранжировками и радуют зрителей кавер‑версиями эстрадных хитов. Группа — финалист телепроекта «Новая звезда» и участник программ на федеральных каналах.

Организаторы «Подбелки» поздравили группу «Балалайка 62» с победой на фестивале 2026 года. Директор РЗН.инфо Антон Михайлов и продюсер мероприятия Дмитрий Гавердовский вручили участникам коллектива Татьяне Митькиной и Владимиру Кудинову главный приз.

Рязанская группа получила гран-при «Подбелки» по итогам голосования зрителей.

«Спасибо зрителям, что не остались в стороне и отдали свой голос за нас! Мы очень ценим вашу веру в нас, мы рады, что наше творчество находит отклик в ваших сердцах! Это вдохновляет нас продолжать создавать и делиться своим искусством с вами», — отметили участники «Балалайки 62».

Группа сочетает народные мотивы с современными аранжировками и радуют зрителей кавер‑версиями эстрадных хитов. Коллектив — финалист телепроекта «Новая звезда» и участник программ на федеральных каналах.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений).

Фестиваль проводится в рамках празднования Дня города. Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.