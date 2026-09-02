Опубликован прогноз погоды на 3 сентября в Рязанской области

В четверг, 3 сентября, будет облачно с прояснениями. Временами ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +12, +17°С, днем поднимется до +20, +25°С.