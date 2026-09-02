Новак: НПЗ в России получили дополнительные меры защиты

Работа по защите нефтеперерабатывающих заводов в России была значительно усилена в последние месяцы, сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости. Он отметил, что компании выделяют средства и активно взаимодействуют с Минобороны для повышения безопасности объектов. По словам Новака, такие меры требуют значительных затрат со стороны нефтеперерабатывающих заводов и энергетических объектов, однако они необходимы, чтобы избежать убытков от простоя предприятий. Вице-премьер также добавил, что летние плановые ремонты на НПЗ были перенесены на более поздние сроки, чтобы обеспечить максимальный выпуск топлива для внутреннего рынка.

Работа по защите нефтеперерабатывающих заводов в России была значительно усилена в последние месяцы, сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

Он отметил, что компании выделяют средства и активно взаимодействуют с Минобороны для повышения безопасности объектов. По словам Новака, такие меры требуют значительных затрат со стороны нефтеперерабатывающих заводов и энергетических объектов, однако они необходимы, чтобы избежать убытков от простоя предприятий.

Вице-премьер также добавил, что летние плановые ремонты на НПЗ были перенесены на более поздние сроки, чтобы обеспечить максимальный выпуск топлива для внутреннего рынка.