Названы самые читающие районы Рязанской области

Лидером стала Рязань. С начала года в областном центре оформлено более 220 000 подписок на печатные издания, в Ряжске — более 186 000, а в Сасове — свыше 135 000. Всего за восемь месяцев рязанцы выписали более 850 000 периодических изданий. Отмечается, что жители предпочитают оформлять подписку заранее. Наибольшим спросом пользуются ежедневные новости, материалы о здоровом образе жизни и детская литература.

Названы самые читающие районы Рязанской области. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе «Почты России».

Лидером стала Рязань. С начала года в областном центре оформлено более 220 000 подписок на печатные издания, в Ряжске — более 186 000, а в Сасове — свыше 135 000.

Всего за восемь месяцев рязанцы выписали более 850 000 периодических изданий. Отмечается, что жители предпочитают оформлять подписку заранее. Наибольшим спросом пользуются ежедневные новости, материалы о здоровом образе жизни и детская литература.