Музей Победы ищет потомков рязанских воинов, погибших в нацистских лагерях

В розыске числятся девять военнослужащих. Известны их имена, звания и последние адреса родственников в Рязани и области: Бараненко Анатолий Александрович 1912 года рождения, лейтенант 19-й стрелковой дивизии. Супруга — Бараненко Вера. Проживали в Рязани на ул. Первомайской, дом № 4. Беланов Александр Михайлович 1915 года рождения, лейтенант 194-й стрелковой дивизии. Родственники: Михаил Беланов и Мария Сергеевна Беланова. Жили в селе Ярмо-Николаевка, Пителинского района и другие. Всех, кто владеет информацией об этих бойцах или их потомках, просят обратиться в управление дополнительных мер социальной поддержки администрации Рязани по телефону: 8 (4912) 44-36-79.

Сотрудники Музея Победы разыскивают родственников советских солдат и офицеров, уроженцев Рязанской области, которые погибли в нацистских лагерях. Обращение со списком опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

В розыске числятся девять военнослужащих. Известны их имена, звания и последние адреса родственников в Рязани и области:

Бараненко Анатолий Александрович 1912 года рождения, лейтенант 19-й стрелковой дивизии. Супруга — Бараненко Вера. Проживали в Рязани на ул. Первомайской, дом № 4.

Беланов Александр Михайлович 1915 года рождения, лейтенант 194-й стрелковой дивизии. Родственники: Михаил Беланов и Мария Сергеевна Беланова. Жили в селе Ярмо-Николаевка, Пителинского района.

Куликов Василий Михайлович 1913 года рождения, лейтенант. Супруга — Мария Куликова. Проживали в деревне Курино.

Рябов Андрей Андреевич 1923 года рождения, лейтенант. Отец — Андрей Рябов. Проживали в д. Лазарево.

Василькович Иван Евсеевич 1914 года рождения, капитан. Супруга — Елизавета Шурбина.

Данилин Василий 1899 года рождения, капитан. Супруга — Прасковья Данилина. Жили в селе Телятники, Михайловского района.

Ромодин Николай Иванович 1922 года рождения, лейтенант. Родственница — Анна Ромодина. Проживали в Шиловском районе.

Стерлигов Григорий Александрович 1919 года рождения, красноармеец. Родственница — Мария Стерлигова. Жили в деревне Крутое Кораблинского района.

Чукалин Андрей Алексеевич 1910 года рождения, красноармеец. Родственница — Матрена Васильевна Чукалина. Проживали в поселке Воронцовский, Тумского района.