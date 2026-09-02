Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
24°
Чтв, 03
22°
Птн, 04
21°
ЦБ USD 86.75 0.37 02/09
ЦБ EUR 100.6 0.03 02/09
Нал. USD 87.20 / 87.20 02/09 15:20
Нал. EUR 102.10 / 102.35 02/09 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 511
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 201
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 660
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Музей Победы ищет потомков рязанских воинов, погибших в нацистских лагерях
В розыске числятся девять военнослужащих. Известны их имена, звания и последние адреса родственников в Рязани и области: Бараненко Анатолий Александрович 1912 года рождения, лейтенант 19-й стрелковой дивизии. Супруга — Бараненко Вера. Проживали в Рязани на ул. Первомайской, дом № 4. Беланов Александр Михайлович 1915 года рождения, лейтенант 194-й стрелковой дивизии. Родственники: Михаил Беланов и Мария Сергеевна Беланова. Жили в селе Ярмо-Николаевка, Пителинского района и другие. Всех, кто владеет информацией об этих бойцах или их потомках, просят обратиться в управление дополнительных мер социальной поддержки администрации Рязани по телефону: 8 (4912) 44-36-79.

Сотрудники Музея Победы разыскивают родственников советских солдат и офицеров, уроженцев Рязанской области, которые погибли в нацистских лагерях. Обращение со списком опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

В розыске числятся девять военнослужащих. Известны их имена, звания и последние адреса родственников в Рязани и области:

  • Бараненко Анатолий Александрович 1912 года рождения, лейтенант 19-й стрелковой дивизии. Супруга — Бараненко Вера. Проживали в Рязани на ул. Первомайской, дом № 4.
  • Беланов Александр Михайлович 1915 года рождения, лейтенант 194-й стрелковой дивизии. Родственники: Михаил Беланов и Мария Сергеевна Беланова. Жили в селе Ярмо-Николаевка, Пителинского района.
  • Куликов Василий Михайлович 1913 года рождения, лейтенант. Супруга — Мария Куликова. Проживали в деревне Курино.
  • Рябов Андрей Андреевич 1923 года рождения, лейтенант. Отец — Андрей Рябов. Проживали в д. Лазарево.
  • Василькович Иван Евсеевич 1914 года рождения, капитан. Супруга — Елизавета Шурбина.
  • Данилин Василий 1899 года рождения, капитан. Супруга — Прасковья Данилина. Жили в селе Телятники, Михайловского района.
  • Ромодин Николай Иванович 1922 года рождения, лейтенант. Родственница — Анна Ромодина. Проживали в Шиловском районе.
  • Стерлигов Григорий Александрович 1919 года рождения, красноармеец. Родственница — Мария Стерлигова. Жили в деревне Крутое Кораблинского района.
  • Чукалин Андрей Алексеевич 1910 года рождения, красноармеец. Родственница — Матрена Васильевна Чукалина. Проживали в поселке Воронцовский, Тумского района.

Всех, кто владеет информацией об этих бойцах или их потомках, просят обратиться в управление дополнительных мер социальной поддержки администрации Рязани по телефону: 8 (4912) 44-36-79.