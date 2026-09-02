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Молодежь Государственного Рязанского приборного завода устроила в выходной велопрогулку
Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) совершили велопробег.

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) совершили велопробег.

Заезд начался у железнодорожного вокзала в городе Луховицы. Заводчане преодолели более 25 километров пути, а затем вернулись в исходную точку путешествия. На протяжении маршрута велотуристы любовались живописными пейзажами, фотографировались. Успевали и перекусить, и пообщаться.

Как отмечают участники, маршрут получился интересным: преодолевать пришлось самые разные виды рельефа. Среди полей, лесов и возвышенностей самые внимательные замечали диких животных — зайцев и лис.

«За велопрогулку в этом году пришлось побороться: в первую запланированную дату совершить ее нам помешала погода, мероприятие пришлось отложить на неопределенный срок. Со второй попытки заезд прошел удачно! Участники отлично провели время на природе, совмещая физическую нагрузку и отдых перед новой рабочей неделей», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.