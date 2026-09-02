«Ъ»: Минцифры предложило сохранить в библиотеках книги иноагентов

Минцифры обсуждает возможность сохранить в библиотеках и книжных магазинах произведения авторов-иноагентов и нежелательных организаций, которые были изданы до получения ими соответствующего статуса. В министерстве обсуждают инициативу с Минюстом, МВД и администрацией президента. Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев отметил, что при действующих правилах из библиотек и магазинов могут изымать книги, которые стали запрещенными уже после публикации.

Минцифры обсуждает возможность сохранить в библиотеках и книжных магазинах произведения авторов-иноагентов и нежелательных организаций, которые были изданы до получения ими соответствующего статуса. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

В министерстве обсуждают инициативу с Минюстом, МВД и администрацией президента. Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев отметил, что при действующих правилах из библиотек и магазинов могут изымать книги, которые стали запрещенными уже после публикации.

Проблемы возникают и с книгами, в создании которых участвовали иноагенты. Например, из-за включения переводчицы Александры Поливановой в реестр иноагентов ограничения коснулись серии детских книг шведского писателя Свена Нурдквиста.

В докладе Минцифры по итогам 2025 года говорится, что при буквальном соблюдении действующего законодательства муниципальным библиотекам придется изъять из общего доступа от 50% до 70% фонда. Для научных библиотек этот показатель может составить от 10% до 15%.

В министерстве считают необходимым обсудить изменение законодательства или подходов к его применению. Источник «Коммерсанта» в администрации президента сообщил, что инициатива пока находится на стадии межведомственного обсуждения и готового решения нет.

Президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина поддержала предложение Минцифры. По ее словам, установление понятных правил позволит сохранить доступ читателей к книгам, созданным в сфере образования, науки и культуры до появления соответствующих ограничений.