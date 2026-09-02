МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Отмечается, что в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливневый дождь, усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах прогнозируют туман. Видимость может ухудшиться до 200-800 метров. Непогода сохранится ночью и утром 3 сентября.