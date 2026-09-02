Google оштрафовали на 7,6 млн рублей за неудаление контента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,6 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. Об этом пишет «Интерфакс». Компания признана виновной по двум протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил Google LLC два штрафа на общую сумму 7,6 млн рублей. Как установили в суде, речь идет о неудалении приложения Wheely для заказа автомобилей с персональным водителем, которое заблокировано в России.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,6 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. Об этом пишет «Интерфакс».

Компания признана виновной по двум протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил Google LLC два штрафа на общую сумму 7,6 млн рублей.

Как установили в суде, речь идет о неудалении приложения Wheely для заказа автомобилей с персональным водителем, которое заблокировано в России.

Российские суды неоднократно привлекали Google к ответственности за неудаление запрещенного контента, отказ от локализации персональных данных российских пользователей и другие нарушения.