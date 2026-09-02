Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
20°
Птн, 04
22°
Сбт, 05
18°
ЦБ USD 87 0.25 03/09
ЦБ EUR 100.83 0.23 03/09
Нал. USD 87.52 / 87.19 03/09 15:27
Нал. EUR 102.00 / 102.24 03/09 15:27
Новости
Итоги года New
Публикации
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
2 часа назад
405
Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиальн...
Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLA...
Вчера 16:20
2 036
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 716
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 249
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Более 55 тысяч юных жителей Рязанской области пользуются детскими СберКартами
В Рязанской области растёт число юных жителей, осваивающих азы финансовой грамотности с помощью Детской СберКарты. Сегодня этим инструментом уже пользуются более 55 тысяч детей региона в возрасте от 6 до 13 лет.

В Рязанской области растёт число юных жителей, осваивающих азы финансовой грамотности с помощью Детской СберКарты. Сегодня этим инструментом уже пользуются более 55 тысяч детей региона в возрасте от 6 до 13 лет.

Детская банковская карта позволяет ребёнку на практике учиться планировать бюджет: выбирать между сиюминутной покупкой и накоплением на более крупную цель. В 2026 году дети чаще всего тратили деньги в супермаркетах, кафе и ресторанах, на хобби и транспорт.

Важно, что все операции остаются под контролем родителей: они могут устанавливать на карте лимиты, просматривать траты в приложении СберБанк Онлайн и в случае необходимости оперативно пополнять баланс.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Детская СберКарта становится не просто платёжным инструментом, а первым „финансовым наставником“ для ребёнка. В этом возрасте гораздо ценнее не сумма на счете, а привычка осознанно относиться к деньгам: видеть связь между карманными расходами и семейным бюджетом, учиться договариваться о целях и нести ответственность за свои траты, а это и есть основа взрослого финансового здоровья».

Ольга Воронцова, клиент Сбербанка, родитель владельца детской краты

"Для меня это не просто карта, а первый шаг к тому, чтобы ребёнок чувствовал ценность денег не через ограничения, а через собственные маленькие победы. С детской картой сын учится финансовой грамотности. Сам откладывает часть денег на приятные покупки и развлечения, следит за тратами, учится пользоваться приложением: проверять баланс, видеть историю операций, копить на сберегательной копилке".

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.