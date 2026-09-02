Более 55 тысяч юных жителей Рязанской области пользуются детскими СберКартами

В Рязанской области растёт число юных жителей, осваивающих азы финансовой грамотности с помощью Детской СберКарты. Сегодня этим инструментом уже пользуются более 55 тысяч детей региона в возрасте от 6 до 13 лет.

В Рязанской области растёт число юных жителей, осваивающих азы финансовой грамотности с помощью Детской СберКарты. Сегодня этим инструментом уже пользуются более 55 тысяч детей региона в возрасте от 6 до 13 лет.

Детская банковская карта позволяет ребёнку на практике учиться планировать бюджет: выбирать между сиюминутной покупкой и накоплением на более крупную цель. В 2026 году дети чаще всего тратили деньги в супермаркетах, кафе и ресторанах, на хобби и транспорт.

Важно, что все операции остаются под контролем родителей: они могут устанавливать на карте лимиты, просматривать траты в приложении СберБанк Онлайн и в случае необходимости оперативно пополнять баланс.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Детская СберКарта становится не просто платёжным инструментом, а первым „финансовым наставником“ для ребёнка. В этом возрасте гораздо ценнее не сумма на счете, а привычка осознанно относиться к деньгам: видеть связь между карманными расходами и семейным бюджетом, учиться договариваться о целях и нести ответственность за свои траты, а это и есть основа взрослого финансового здоровья».

Ольга Воронцова, клиент Сбербанка, родитель владельца детской краты

"Для меня это не просто карта, а первый шаг к тому, чтобы ребёнок чувствовал ценность денег не через ограничения, а через собственные маленькие победы. С детской картой сын учится финансовой грамотности. Сам откладывает часть денег на приятные покупки и развлечения, следит за тратами, учится пользоваться приложением: проверять баланс, видеть историю операций, копить на сберегательной копилке".