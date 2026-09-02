Более 5 тысяч первоклассников пошли в школы в Рязани

В мэрии отметили, что в 2026—2027 году в школах города будут обучаться около 64 тысяч детей. Из них 5300 ребят пошли в первый класс, более 6000 — в девятый, а в 11 класс перешли 2900 человек. Заместители главы администрации города Рязани и сотрудники администрации посетили линейки в школах № 1, 11, 60/61, 72 и других.

Более 5 тысяч первоклассников пошли в школы в Рязани. Об этом сообщает мэрия.

В мэрии отметили, что в 2026—2027 году в школах города будут обучаться около 64 тысяч детей. Из них 5300 ребят пошли в первый класс, более 6000 — в девятый, а в 11 класс перешли 2900 человек.

Заместители главы администрации города Рязани и сотрудники администрации посетили линейки в школах № 1, 11, 60/61, 72 и других.