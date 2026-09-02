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Аркадий Фомин: создание современных общественных пространств делает населенные пункты комфортными для жителей и привлекательными для туристов
В Рязанской области продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в ее рамках в текущем году в регионе преобразятся более 40 общественных пространств, сообщили на сайте облдумы. Один из проектов — благоустройство «Школьного парка» в поселке Лесной Шиловского района. Депутатский контроль за объектом осуществляет председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Совместно с главой администрации Лесновского городского поселения Андреем Тимохиным и представителями общественности парламентарий ознакомился с тем, как проходит преображение территории, проверил соответствие выполняемых работ утвержденной документации и установленному графику.

В Рязанской области продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в ее рамках в текущем году в регионе преобразятся более 40 общественных пространств, сообщили на сайте облдумы. Один из проектов — благоустройство «Школьного парка» в поселке Лесной Шиловского района. Депутатский контроль за объектом осуществляет председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Совместно с главой администрации Лесновского городского поселения Андреем Тимохиным и представителями общественности парламентарий ознакомился с тем, как проходит преображение территории, проверил соответствие выполняемых работ утвержденной документации и установленному графику.

Концепция обновления зеленой зоны в Лесном была отобрана для реализации по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В текущем году на благоустройство парка направлено 75,7 млн рублей, из которых 70,8 млн — из областной казны и почти 5 млн рублей — средства муниципалитета. За прошедшие месяцы специалисты подрядной организации освободили территорию от аварийных деревьев, смонтировали систему наружного освещения (на участке установлены более 40 уличных фонарей), обустроили проезд и парковку для автомобилей. Особое внимание уделили обеспечению безопасности: следить за порядком поможет система видеонаблюдения, в которую вошли 15 видеокамер. В настоящее время продолжается монтаж бордюров и укладка тротуарной плитки.

«Не в первый раз выезжаю на данный объект с депутатским контролем. И рад отметить, что подрядчик ответственно подходит к выполнению своих обязательств: все запланированное воплощается качественно, с соблюдением установленных сроков. Бесспорно, создание таких современных общественных пространств делает населенные пункты комфортными для жителей и привлекательными для туристов», — рассказал по итогам инспекционной проверки Аркадий Фомин.

На начало сентября работы на объекте выполнены примерно на 50%. В ближайшее время завершится закупка малых архитектурных форм для последующего облагораживания территории. Также в планах — создание детских игровых площадок с безопасным покрытием, установка малой сцены, декоративного фонтана, скамеек и антивандальных урн. Кроме того, контрактом предусмотрено озеленение общественного пространства: запланирована механизированная подготовка почвы с завозом плодородного слоя и высадка саженцев ирги, клена, рябины, туи, сосны, гортензии и других растений. Срок завершения работ — 20 ноября 2026 года.

«Это первый этап развития парка. В дальнейшем планируем продолжать благоустройство. 1 сентября на заседании регионального правительства губернатор Павел Малков отдельно говорил о необходимости создавать современные пространства для молодежи, в том числе скейт-парки. Территория здесь позволяет в перспективе рассмотреть такую возможность и для Лесного. В поселке должно становиться больше современных мест, где дети и молодежь смогут заниматься спортом, общаться и проводить свободное время. Будем двигаться в этом направлении и продолжать контролировать ход работ», — подытожил Аркадий Фомин.