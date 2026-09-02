Администрация Рязани разыскивает наследников двух квартир

Ищут наследников следующего выморочного имущества: квартиру 1, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Связи, дом № 17 (собственником являлась Овсянникова Ольга Евгеньевна, умершая 20.10.2022); квартиру 5, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Керамзавода, дом № 5 (собственником являлась Трескова Галина Петровна, умершая 28.04.2025). В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о них, горожан попросили обращаться в управление энергетики и ЖКХ администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. № 3, тел. 25-85-69, каб. № 1, тел. 27-35-76). Срок обращения: 30 дней с момента публикации извещения.