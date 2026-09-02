17-летний рязанец попал в больницу с открытым переломом после велопрогулки

Отмечается, что в отделение поступил семнадцатилетний юноша с тяжелой травмой — открытым переломом костей левой голени, полученным при падении с велосипеда. Врачи провели хирургическую обработку ран, репозицию отломков и остеосинтез кости. В настоящее время пациент получает специфическое лечение, однако восстановление ожидается долгим: мальчику предстоит провести полтора месяца в гипсе, с риском осложнений на весь период лечения. Врачи уточнили, что открытые переломы считаются тяжелыми травмами, так как они отличаются высокой болезненностью и могут привести к серьезным последствиям, таким как остеомиелит. Рязанцам напомнили об осторожности во время велопрогулок.

17-летний рязанец попал в больницу с открытым переломом после велопрогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой.

Отмечается, что в отделение поступил семнадцатилетний юноша с тяжелой травмой — открытым переломом костей левой голени, полученным при падении с велосипеда. Врачи провели хирургическую обработку ран, репозицию отломков и остеосинтез кости.

В настоящее время пациент получает специфическое лечение, однако восстановление ожидается долгим: мальчику предстоит провести полтора месяца в гипсе, с риском осложнений на весь период лечения.

Врачи уточнили, что открытые переломы считаются тяжелыми травмами, так как они отличаются высокой болезненностью и могут привести к серьезным последствиям, таким как остеомиелит. Рязанцам напомнили об осторожности во время велопрогулок.