Российские войска под Одессой поразили логистический центр «Новой почты»

ВС РФ ночью ударили по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны. Удары нанесли беспилотниками. В результате в Одесской области поражены: в порту Черноморск морское судно типа «сухогруз», доставившее военные грузы; логистический центр «Новая почта» (в 6 км северо-западнее Одессы). На объекте хранились военные грузы из Европы.