Жителя Кораблинского района будут судить за хранение наркотиков

В Кораблинском районе 38-летнего мужчину будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, в августе 2025 года мужчина обнаружил на участке открытой местности кусты дикорастущего наркотического растения. Он сорвал части растений и хранил их для личного употребления. Полицейские пресекли его действия и изъяли около 50 граммов наркотического средства.

В Кораблинском районе 38-летнего мужчину будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина обнаружил на участке открытой местности кусты дикорастущего наркотического растения. Он сорвал части растений и хранил их для личного употребления.

Полицейские пресекли его действия и изъяли около 50 граммов наркотического средства.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело направили в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.