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Житель Касимовского округа поднял флаг на высоте 5800 метров
Житель Касимовского округа Владимир Колданов принял участие в мотоэкспедиции по Гималаям и поднялся на перевал Умлинг-Ла. На высоте около 5800 метров над уровнем моря он установил флаг Касимовского округа. Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов. Умлинг-Ла считается самой высокогорной автомобильной дорогой в мире. Высота перевала превышает отметку вершины Эльбруса, которая составляет 5642 метра. Экспедиция продолжалась две недели. Участникам пришлось преодолевать горные серпантины, холод и разреженный воздух.

Житель Касимовского округа Владимир Колданов принял участие в мотоэкспедиции по Гималаям и поднялся на перевал Умлинг-Ла. На высоте около 5800 метров над уровнем моря он установил флаг Касимовского округа. Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов.

Умлинг-Ла считается самой высокогорной автомобильной дорогой в мире. Высота перевала превышает отметку вершины Эльбруса, которая составляет 5642 метра.

Экспедиция продолжалась две недели. Участникам пришлось преодолевать горные серпантины, холод и разреженный воздух.

Установив флаг округа на перевале, Владимир Колданов представил Касимовский округ во время международной экспедиции.

Фото: соцсети Ивана Бахилова.