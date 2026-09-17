За двое суток в Перинатальном центре в Рязани родились сразу три двойни

Среди новорожденных — две «королевские» двойни. Одна пара весом 3300 и 2550 граммов появилась на свет в срок, другая весом 2740 и 1400 граммов — на 36‑й неделе беременности. Третьи двойняшки — две девочки — родились значительно раньше положенного срока, на 28‑й неделе. При этом дети практически не отличаются по весу: 990 и 985 граммов. Отмечается, что новорожденные находятся в стабильном состоянии и продолжают лечение. Матери чувствуют себя хорошо и пока находятся под наблюдением акушеров-гинекологов.

За двое суток в Перинатальном центре в Рязани родились сразу три двойни. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Среди новорожденных — две «королевские» двойни. Одна пара весом 3300 и 2550 граммов появилась на свет в срок, другая весом 2740 и 1400 граммов — на 36‑й неделе беременности.

Третьи двойняшки — две девочки — родились значительно раньше положенного срока, на 28‑й неделе. При этом дети практически не отличаются по весу: 990 и 985 граммов.

Отмечается, что новорожденные находятся в стабильном состоянии и продолжают лечение. Матери чувствуют себя хорошо. Они находятся под наблюдением акушеров-гинекологов.