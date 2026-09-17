ВСУ могут лишиться части поставок из НАТО после удара ВС РФ

Военный эксперт Андрей Марочко допустил, что объемы военных поставок из НАТО в Украину могут сократиться в результате массированных ударов российских войск по стратегически важным объектам противника. Об этом пишет «Абзац». Марочко отметил, что поражение двух мостов через Днестр в Одесской области может негативно сказаться на доставке военных грузов, которые поступают через Румынию. Он пояснил, что южное направление снабжения, проходящее через Румынию и Молдавию, является ключевым для доставки грузов из стран альянса. Успешные удары по важным объектам, включая дата-центры и сухогрузы, значительно ослабят украинское командование и войска на передовой.

Военный эксперт Андрей Марочко допустил, что объемы военных поставок из НАТО в Украину могут сократиться в результате массированных ударов российских войск по стратегически важным объектам противника. Об этом пишет «Абзац».

Марочко отметил, что поражение двух мостов через Днестр в Одесской области может негативно сказаться на доставке военных грузов, которые поступают через Румынию.

Он пояснил, что южное направление снабжения, проходящее через Румынию и Молдавию, является ключевым для доставки грузов из стран альянса. Успешные удары по важным объектам, включая дата-центры и сухогрузы, значительно ослабят украинское командование и войска на передовой.

Эксперт также подчеркнул, что уничтожение инфраструктуры приведет к серьезным финансовым потерям для Украины, так как восстановление объектов станет сложной задачей в текущих экономических условиях.