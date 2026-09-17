ВС РФ освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области

Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области. Также ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Под удар попали: склады боеприпасов и военного имущества; цеха сборки, места хранения БПЛА и комплектующих к ним; пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 956 беспилотников самолетного типа.