ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям Украины

В ночь на 17 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности и ВПК Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Также были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям Украины. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 17 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности и ВПК Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Также были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ.