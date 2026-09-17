Владельца земли в Рязанской области оштрафовали на 50 тыс за сорняки на участке

В марте 2026 года в Старожиловском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения земельного законодательства. Два сельскохозучастка зарастали сорняками и кустарниками на площади более 6 гектаров. Правообладателю участков выдали предписание убрать растительность до 1 июня 2026 года. Однако при проверке выяснили, что никаких действий для устранения нарушений не было предпринято. В результате Россельхознадзор завел дело об административном правонарушении против правообладателя. Материалы дела отправили в суд, который 28 августа 2026 года признал виновным владельца земли и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

В марте 2026 года в Старожиловском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения земельного законодательства. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Два сельскохозучастка зарастали сорняками и кустарниками на площади более 6 гектаров.

Правообладателю участков выдали предписание убрать растительность до 1 июня 2026 года. Однако при проверке выяснили, что никаких действий для устранения нарушений не было предпринято.

В результате Россельхознадзор завел дело об административном правонарушении против правообладателя. Материалы дела отправили в суд, который 28 августа 2026 года признал виновным владельца земли и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.