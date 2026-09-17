В рязанском Лесопарке 19 сентября перекроют велодорожку
В Рязани 19 сентября временно ограничат движение по велосипедной дорожке в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе Лесопарка. Ограничение введут из-за проведения фестиваля «Гараж фест». Велодорожка будет недоступна с 12:00 и до конца дня.
В Рязани 19 сентября временно ограничат движение по велосипедной дорожке в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе Лесопарка.
Ограничение введут из-за проведения фестиваля «Гараж фест».
Велодорожка будет недоступна с 12:00 и до конца дня.
После завершения фестиваля движение по ней восстановят.