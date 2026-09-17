В Рязанской области аннулировали брак бойца СВО, чтоб помочь членам его семьи

Прокуратура Пронского района проверила обращение сына погибшего военнослужащего, который заключил контракт на участие в СВО и на следующий день вступил в брак с местной жительницей. Установлено, что женщина не имела намерений создать семью, не проживала совместно с мужем и не вела общего хозяйства. После того, как участник СВО пропал без вести, суд признал его погибшим, и супруга получила право на соответствующие выплаты вместе с другими родственниками. Однако прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд удовлетворил заявленные требования прокуратуры.

Прокуратура Пронского района проверила обращение сына погибшего военнослужащего, который заключил контракт на участие в СВО и на следующий день вступил в брак с местной жительницей. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Установлено, что женщина не имела намерений создать семью, не проживала совместно с мужем и не вела общего хозяйства.

После того, как участник СВО пропал без вести, суд признал его погибшим, и супруга получила право на соответствующие выплаты вместе с другими родственниками. Однако прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд удовлетворил заявленные требования прокуратуры.