В Рязанской области задержали 59-летнего сбытчика оптовых партий наркотиков

Задержание прошло при силовой поддержке спецназа регионального управления Росгвардии. 59-летнего неработащего жителя Касимова подозревали в работе на теневой наркомагазин. Мужчина выполнял роль оптового курьера-закладчика: забирал в Рязани крупные партии наркотиков, дробил их на части и раскладывал небольшой опт в тайники для передачи розничным дилерам.

В Рязанской области задержали 59-летнего сбытчика оптовых партий наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Задержание прошло при силовой поддержке спецназа регионального управления Росгвардии. 59-летнего неработащего жителя Касимова подозревали в работе на теневой наркомагазин. Мужчина выполнял роль оптового курьера-закладчика: забирал в Рязани крупные партии наркотиков, дробил их на части и раскладывал небольшой опт в тайники для передачи розничным дилерам.

В Касимове полицейские обнаружили схрон, в котором находилось 57 граммов производного N-метилэфедрона, 42 грамма МДМА («экстази»), электронные весы, зип-пакетики и изолента.

После допроса задержанного оперативники изъяли в Касимове одну и в Рязани — восемь закладок. В каждой из них находились наркотики массой от 60 до 80 граммов.

Всего из оборота изъято 691 грамм «синтетики» — 624 грамма производного N-метилэфедрона и 67 граммов МДМА в виде 134 таблеток.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии.