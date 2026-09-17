В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 21:23 17 сентября. Местных жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.