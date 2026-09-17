В Рязанской области провели 1254 мероприятия по карантину растений

С начала 2026 года специалисты Россельхознадзора провели в Рязанской области 1254 профилактических мероприятия в сфере карантина растений. В рамках профилактической работы специалисты провели 27 дистанционных консультаций с помощью приложения «Инспектор» и 33 профилактических визита. По результатам работы объявили 419 предостережений и направили 775 информирований. В них напомнили о требованиях в сфере карантина растений, основных нарушениях и изменениях законодательства.

С начала 2026 года специалисты Россельхознадзора провели в Рязанской области 1254 профилактических мероприятия в сфере карантина растений. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются производством сельхозпродукции, специалисты разъясняли обязательные требования к подкарантинным объектам. Такие объекты могут стать источниками проникновения и распространения карантинных организмов.

В рамках профилактической работы специалисты провели 27 дистанционных консультаций с помощью приложения «Инспектор» и 33 профилактических визита.

По результатам работы объявили 419 предостережений и направили 775 информирований. В них напомнили о требованиях в сфере карантина растений, основных нарушениях и изменениях законодательства.

В Россельхознадзоре отметили, что цифровые инструменты помогают оперативно информировать бизнес об актуальных требованиях и снижать риск их нарушения.