В Рязанской области полицейские уничтожили заросли конопли

По данным полиции, заросли дикорастущей конопли обнаружили на окраине Рязани, а также в Сараевском и Шацком районах области. Согласно результатам исследований, произраставшие там растения были наркосодержащими. Для предотвращения заготовки злоумышленниками сырья для изготовления наркотических средств три очага конопли уничтожены.

В Рязанской области полицейские уничтожили заросли конопли на площади более 1000 квадратных метров. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, заросли дикорастущей конопли обнаружили на окраине Рязани, а также в Сараевском и Шацком районах области. Согласно результатам исследований, произраставшие там растения были наркосодержащими.

Для предотвращения заготовки злоумышленниками сырья для изготовления наркотических средств три очага конопли уничтожены.