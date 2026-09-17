В Рязани выявили нарушения парковки у мусорных площадок

Государственная жилищная инспекция Рязанской области напомнила жителям о необходимости соблюдать правила парковки рядом с контейнерными площадками для сбора отходов. Нарушения были выявлены по следующим адресам: улица МОГЭС, дом 5, корпус 1; улица Крупской, дом 9; улица Зубковой, дом 24.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области напомнила жителям о необходимости соблюдать правила парковки рядом с контейнерными площадками для сбора отходов.

В ведомстве отметили, что неправильно припаркованные автомобили мешают проезду спецтехники и своевременному вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.

Нарушения были выявлены по следующим адресам:

улица МОГЭС, дом 5, корпус 1;

улица Крупской, дом 9;

улица Зубковой, дом 24.

Госжилинспекция призвала автовладельцев не перекрывать подъезды к контейнерным площадкам, чтобы не создавать препятствий для работы коммунальных служб.

Фото: Государственная жилищная инспекция Рязанской области.