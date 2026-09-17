В Рязани выявили нарушения парковки у мусорных площадок
Государственная жилищная инспекция Рязанской области напомнила жителям о необходимости соблюдать правила парковки рядом с контейнерными площадками для сбора отходов. Нарушения были выявлены по следующим адресам: улица МОГЭС, дом 5, корпус 1; улица Крупской, дом 9; улица Зубковой, дом 24.
Государственная жилищная инспекция Рязанской области напомнила жителям о необходимости соблюдать правила парковки рядом с контейнерными площадками для сбора отходов.
В ведомстве отметили, что неправильно припаркованные автомобили мешают проезду спецтехники и своевременному вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.
Нарушения были выявлены по следующим адресам:
- улица МОГЭС, дом 5, корпус 1;
- улица Крупской, дом 9;
- улица Зубковой, дом 24.
Госжилинспекция призвала автовладельцев не перекрывать подъезды к контейнерным площадкам, чтобы не создавать препятствий для работы коммунальных служб.
Фото: Государственная жилищная инспекция Рязанской области.