В Рязани владелец ПВЗ не выплачивал детям-инвалидам зарплату

Установлено, что предприниматель взял на работу в пункт выдачи заказов четырех несовершеннолетних, включая двух детей-инвалидов, без надлежащего оформления. Помимо нарушения условий труда, работодатель не выплатил подросткам зарплату за июль 2026 года. После вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена. Общая сумма выплат, с учетом компенсации за ее задержку, составила более 45 тысяч рублей.

В Рязани владелец ПВЗ не выплачивал несовершеннолетним зарплату. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что предприниматель взял на работу в пункт выдачи заказов четырех несовершеннолетних, включая двух детей-инвалидов, без надлежащего оформления. Помимо нарушения условий труда, работодатель не выплатил подросткам зарплату за июль 2026 года.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена. Общая сумма выплат, с учетом компенсации за ее задержку, составила более 45 тысяч рублей.