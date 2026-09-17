В Рязани столкнулись два автомобиля, на месте работают экстренные службы
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, ДТП случилось на пересечении улиц Полетаева и Гагарина. Отмечается, что одна из машин после удара получила серьезные механические повреждения передней части, также у автомобиля отлетело колесо. На кадрах видно, что на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.
В Рязани столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП случилось на пересечении улиц Полетаева и Гагарина.
Отмечается, что одна из машин после удара получила серьезные механические повреждения передней части, также у автомобиля отлетело колесо.
На кадрах видно, что на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.