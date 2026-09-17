В Рязани самокатчик едва не попал под колеса автомобиля

На кадрах видно, как автомобиль подъезжает к пешеходному переходу, по которому резко начинает двигаться самокатчик. Водитель успел среагировать и вывернул в сторону. Самокатчик не пострадал.