В Рязани прошел рейд по постановке на воинский учет

Рейд провели на строительной площадке на Московском шоссе. В проверке участвовали сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Рязанскому гарнизону и представители военной полиции. Отмечается, что рейд направлен на выявление возможных мест нахождения людей, приобретших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Всего проверили 15 человек. С мужчинами, не исполняющими требования, провели разъяснительные беседы. Им напомнили об обязанности соблюдать законодательство и своевременно становиться на воинский учет. В публикации отметили, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Там добавили, что проверки продолжат.

В Рязани прошел рейд по постановке на воинский учет. Об этом РЗН. инфо 17 сентября сообщили в пресс-службе военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону.

Рейд провели на строительной площадке на Московском шоссе. В проверке участвовали сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Рязанскому гарнизону и представители военной полиции.

Отмечается, что рейд направлен на выявление возможных мест нахождения людей, приобретших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Всего проверили 15 человек. С мужчинами, не исполняющими требования, провели разъяснительные беседы. Им напомнили об обязанности соблюдать законодательство и своевременно становиться на воинский учет.

В публикации отметили, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Там добавили, что проверки продолжат.

Фото и видео предоставили в пресс-службе военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону.