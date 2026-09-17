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В Рязани обновили парк коммунальной техники
В Рязани продолжают обновлять парк коммунальной техники. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский. Для РМПТС приобрели грузовик с краново-манипуляторной установкой, фургон «Соболь», экскаватор и автомобиль с вакуумной установкой. «Водоканал» получил четыре новые вакуумные машины. Всего в этом году парк предприятия пополнили восемь бригадных машин и комбинированная машина-илосос. В Дирекции благоустройства сейчас готовят технику к зиме: проводят проверку и ремонт машин, а также устанавливают оборудование для распределения противогололедных материалов.

В Рязани продолжают обновлять парк коммунальной техники. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский.

Для РМПТС приобрели грузовик с краново-манипуляторной установкой, фургон «Соболь», экскаватор и автомобиль с вакуумной установкой. «Водоканал» получил четыре новые вакуумные машины. Всего в этом году парк предприятия пополнили восемь бригадных машин и комбинированная машина-илосос.

Управление по делам территорий закупило два многофункциональных трактора, которые можно использовать для уборки снега, дорог и ухода за газонами. Еще один такой трактор скоро поступит в аварийно-ремонтную службу.

Коммунальные службы также получили дорожную машину, автомобиль повышенной проходимости и ломовоз. В следующем году планируют приобрести самосвалы, мусоровозы, автовышку, подметальную и комбинированную машины, а также экскаватор-погрузчик.

В Дирекции благоустройства сейчас готовят технику к зиме: проводят проверку и ремонт машин, а также устанавливают оборудование для распределения противогололедных материалов.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.