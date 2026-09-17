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В Рязани две недели нет воды в доме, рабочие сидят на лавочке
В многоквартирном доме № 7а на улице Пугачева нет воды больше двух недель. Рабочие, которые должны устранить неполадки, сидят на лавочке у подъезда, а чиновники не знают сроков восстановления. Об этом РЗН.инфо рассказали местные жители. По информации рязанки, обратившейся в редакцию с проблемой, вода в квартирах отсутствует полностью. В августе в доме начались плановые работы по замене труб канализации. Как рассказала жительница дома, работы проводит управляющая организация МБУ «АРС». С начала августа водоснабжение отключали ежедневно на ночь, днем снова включали. С 2 сентября подачу воды прекратили окончательно.

В многоквартирном доме № 7а на улице Пугачева нет воды больше двух недель. Рабочие, которые должны устранить неполадки, сидят на лавочке у подъезда, а чиновники не знают сроков восстановления. Об этом РЗН.инфо рассказали местные жители.

По информации рязанки, обратившейся в редакцию с проблемой, вода в квартирах отсутствует полностью. В августе в доме начались плановые работы по замене труб канализации. Как рассказала жительница дома, работы проводит управляющая организация МБУ «АРС». С начала августа водоснабжение отключали ежедневно на ночь, днем снова включали. С 2 сентября подачу воды прекратили окончательно.

На подъезде появилось объявление с предупреждением об отключении водоснабжения в доме 10 сентября. Жителей призвали заранее сделать необходимый запас воды. 17 сентября воды в доме все еще не появилось.

В качестве временной меры МБУ «АРС» вывело на улицу кран, из которого жильцы, включая пожилых людей и семьи с детьми, вынуждены вручную носить воду в ведрах и бутылках на верхние этажи. По словам рязанки, вода из уличного крана имеет желтый мутный цвет и непригодна для питья, поэтому жильцам приходится дополнительно покупать бутилированную воду.

Собеседница отметила, что рабочие МБУ «АРС» запретили жильцам пользоваться канализацией. На подъезде появилось информационное объявление от управляющей организации с текстом: «Уважаемые жильцы дома Пугачева 7а. Убедительная просьба не пользоваться канализацией в рабочее время и не отвлекать рабочих от их работы!!!».

Рязанка возмущена тем, что в выходные дни ремонтные бригады на объекте отсутствуют, а в будние дни сотрудники приезжают нерегулярно, и большую часть времени просто сидят на лавочке у подъезда.

«Раскопать они раскопали, трубы привезли, но работы не ведутся вообще — а нам сидеть без воды. Мы писали коллективную жалобу в прокуратуру и в администрацию города, но никаких сроков включения нам не называют. Раньше хотя бы вешали объявление с датой отключения: писали, что 10 сентября, а по факту воду перекрыли раньше. Мы уже устали, сколько дней сидим без воды», — отметила жительница дома.