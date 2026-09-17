В Рязани депутаты посоветовали управляющим компаниям закупать генераторы

В четверг, 17 сентября, депутаты гордумы на комитете по ЖКХ рассмотрели информацию о подготовке к зиме. Перед ними отчитался заместитель главы администрации — начальник управления энергетики и ЖКХ Павел Морковин. Чиновник сообщил, что подготовка к отопительному сезону 2026/27 годов стартовала в декабре 2025 года. На текущий момент энергетики отремонтировали 9 760 метров тепловых сетей из 15 923, восстановили 7 472 квадратных метра тепловой изоляции из 33 150, а также отремонтировали 68% котельного оборудования. Специалисты полностью провели опрессовку 16 запланированных участков магистральных тепловых сетей.

В четверг, 17 сентября, депутаты гордумы на комитете по ЖКХ рассмотрели информацию о подготовке к зиме. Перед ними отчитался заместитель главы администрации — начальник управления энергетики и ЖКХ Павел Морковин.

Чиновник сообщил, что подготовка к отопительному сезону 2026/27 годов стартовала в декабре 2025 года. На текущий момент энергетики отремонтировали 9 760 метров тепловых сетей из 15 923, восстановили 7 472 квадратных метра тепловой изоляции из 33 150, а также отремонтировали 68% котельного оборудования.

Специалисты полностью провели опрессовку 16 запланированных участков магистральных тепловых сетей. Удалось выявить 146 повреждений, из которых 132 уже устранили. Работники почистили водоподогреватели на 84 ЦТП из 129 и провели профилактический ремонт в 60 котельных из 65.

В 2026 году администрация направила 239,4 млн рублей из областного и городского бюджетов на капитальный ремонт четырёх участков теплосетей протяжённостью 8 028 квадратных метров:

участок от котельной на улице Новосёлов, № 53А — готовность 48%;

участок магистральных трубопроводов на улице Попова — готовность 100%;

участок на улице Садовой — готовность 100%;

улица Старая Дубрава — готовность 46%.

Также городские службы планово готовят очистные водопроводные станции, насосные станции и сети. В рамках федерального проекта подрядчики капитально ремонтируют участок канализационного коллектора в районе Московского шоссе. По словам чиновника, готовность объекта составляет 7%.

На Дягилевской ТЭЦ специалисты отремонтировали все водогрейные и паровые турбины. Капитальный ремонт участка теплосетей на улицах Луговой и Новикова-Прибоя завершается, готовность объекта — 98%. На Ново-Рязанской ТЭЦ выполнили ремонт пяти котлоагрегатов из шести и четырёх турбин из семи.

Управляющие компании готовят к зиме 2 677 многоквартирных домов. По состоянию на 10 сентября в 83% зданиях уже промыли и опрессовали систему отопления. В соцобъектах гидравлические испытания завершились на 99%.

Председатель гордумы Татьяна Панфилова попросила Морковина докладывать о состоянии отопительных сетей еженедельно. Депутат Роман Худяков предложил направлять письма управляющим компаниям с советом о покупке генераторов электропитания, которые могут пригодиться при аварийных отключениях.