В Новомичуринске появится новый парк-берег

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о проекте благоустройства, который реализуется в этом году в Пронском округе. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Новомичуринске появится новый парк-берег. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о проекте благоустройства, который реализуется в этом году в Пронском округе. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Новомичуринске продолжается масштабное благоустройство набережной реки Прони. Проект «Отражение реки» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«В Новомичуринске создаем новый парк-берег. Здесь появится современное пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом. Уже установлены освещение и видеонаблюдение, подготовлено основание для пешеходных дорожек. Сейчас рабочие укладывают покрытия и обустраивают волейбольную площадку. Впереди озеленение и зоны отдыха. Завершить благоустройство планируем до конца сентября», — отметил Павел Малков.