В Кальном за неделю проложили более 3 км кабеля

В Рязани продолжается реконструкция инженерных сетей в Кальном. О ходе работ рассказали в РГРЭС. За неделю специалисты протянули 3 244 метра кабеля, подготовили 76 смотровых котлованов и еще 56 котлованов для бурения. Сейчас работы ведут на улице Совхозной, Касимовском шоссе и улице Фирсова. На следующей неделе специалисты продолжат земляные работы на улице Фирсова, Касимовском шоссе и улице Быстрецкой.