Участнику Великой Отечественной войны в Рязанской области исполнилось сто лет

16 сентября Сергею Дудукину из рабочего поселка Тума исполнилось сто лет. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Сергей Дудукин родился в селе Лихунино Клепиковского района. В 1940 году, сразу после окончания учебы, его направили на трудовой фронт. Когда началась война, мужчина уехал на Урал, где изготавливал детали для боевой техники.
В 1943 году Сергей Дудукин получил повестку и, пройдя обучение на снайпера, ушел на фронт. Отмечается, что позже он получил тяжелое ранение в грудь, осколок находился рядом с сердцем.
За проявленную храбрость, мужество, отвагу и героизм в годы войны ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «.
После войны мужчина занимался восстановлением хозяйства района. Много лет работал на местном производстве.
Фото ИД «Пресса» предоставили в администрации Клепиковского округа.