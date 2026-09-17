Участнику Великой Отечественной войны в Рязанской области исполнилось сто лет

Сергей Дудукин родился в селе Лихунино Клепиковского района. В 1940 году, сразу после окончания учебы, его направили на трудовой фронт. Когда началась война, мужчина уехал на Урал, где изготавливал детали для боевой техники. В 1943 году Сергей Дудукин получил повестку и, пройдя обучение на снайпера, ушел на фронт. Отмечается, что позже он получил тяжелое ранение в грудь, осколок находился рядом с сердцем. За проявленную храбрость, мужество, отвагу и героизм в годы войны ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «. После войны мужчина занимался восстановлением хозяйства района. Много лет работал на местном производстве.

16 сентября Сергею Дудукину из рабочего поселка Тума исполнилось сто лет. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Сергей Дудукин родился в селе Лихунино Клепиковского района. В 1940 году, сразу после окончания учебы, его направили на трудовой фронт. Когда началась война, мужчина уехал на Урал, где изготавливал детали для боевой техники.

В 1943 году Сергей Дудукин получил повестку и, пройдя обучение на снайпера, ушел на фронт. Отмечается, что позже он получил тяжелое ранение в грудь, осколок находился рядом с сердцем.

За проявленную храбрость, мужество, отвагу и героизм в годы войны ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «.

После войны мужчина занимался восстановлением хозяйства района. Много лет работал на местном производстве.

Фото ИД «Пресса» предоставили в администрации Клепиковского округа.