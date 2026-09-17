Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
20°
Птн, 18
17°
Сбт, 19
20°
ЦБ USD 84.17 -0.07 17/09
ЦБ EUR 97.13 -0.17 17/09
Нал. USD 85.02 / 84.80 17/09 12:25
Нал. EUR 99.20 / 98.50 17/09 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 957
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
1 072
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 613
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
5 379
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Участнику Великой Отечественной войны в Рязанской области исполнилось сто лет
Сергей Дудукин родился в селе Лихунино Клепиковского района. В 1940 году, сразу после окончания учебы, его направили на трудовой фронт. Когда началась война, мужчина уехал на Урал, где изготавливал детали для боевой техники. В 1943 году Сергей Дудукин получил повестку и, пройдя обучение на снайпера, ушел на фронт. Отмечается, что позже он получил тяжелое ранение в грудь, осколок находился рядом с сердцем. За проявленную храбрость, мужество, отвагу и героизм в годы войны ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «. После войны мужчина занимался восстановлением хозяйства района. Много лет работал на местном производстве.

16 сентября Сергею Дудукину из рабочего поселка Тума исполнилось сто лет. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Сергей Дудукин родился в селе Лихунино Клепиковского района. В 1940 году, сразу после окончания учебы, его направили на трудовой фронт. Когда началась война, мужчина уехал на Урал, где изготавливал детали для боевой техники.

В 1943 году Сергей Дудукин получил повестку и, пройдя обучение на снайпера, ушел на фронт. Отмечается, что позже он получил тяжелое ранение в грудь, осколок находился рядом с сердцем.

За проявленную храбрость, мужество, отвагу и героизм в годы войны ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «.

После войны мужчина занимался восстановлением хозяйства района. Много лет работал на местном производстве.

Фото ИД «Пресса» предоставили в администрации Клепиковского округа.