Трамп заявил, что украинский конфликт скоро закончится

«Мы работаем очень тяжело, чтобы Россия и Украина [достигли урегулирования]… Вы знаете, я завершил восемь войн. И самая сложная — между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга», — отметил он. Однако Трамп подчеркнул, что скоро конфликт закончится.